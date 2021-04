Vidal salta Crotone-Inter. Conte spiega perché e poi: “Mi auguro ci sia nel finale”

Il cileno non sarà a disposizione per la trasferta in Calabria e l'allenatore ha spiegato che tipo di problema sta rallentando il rientro

Eva A. Provenzano

Arturo Vidal non ci sarà neanche per la trasferta dell'Inter a Crotone. Il giocatore, dopo l'operazione al ginocchio, sembrava essere rientrato ma non è riuscito a mettersi a disposizione di Conte. Proprio il mister ha spiegato perché durante la conferenza stampa che precede la gara contro i calabresi.

«Ha avuto un contrattempo a livello di infortuni. Non per via dell'operazione, ma la zona del ginocchio operato va in sovraccarico, si forma un edema. Questo ha ritardato il suo rientro. Ancora non si sta allenando con noi, si sta allenando a parte e non è disponibile. Mi auguro per lui che possa rientrare nel finale di stagione, sarebbe bello che tutti partecipassero», ha detto il mister sul centrocampista cileno.