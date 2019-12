MD – “Vidal si è sparato sul piede”. Inter, Barça irritato dal danno d’immagine: ‘guerra’ pronta

Se Arturo Vidal aveva l’intenzione di agevolare e velocizzare il suo approdo all’Inter con la denuncia presentata nei confronti del Barcellona, è possibile che in realtà l’effetto ottenuto sarà contrario.

Questo, almeno, è quanto riportato in Spagna da Mundo Deportivo, che racconta l’irritazione del Barcellona che, secondo le ultime indiscrezioni, non sembra molto disposto ad arretrare di fronte alla sua posizione rigida di fronte alla possibilità di cedere il giocatore, considerato un pilastro della formazione di Valverde. Con l’ultimo atto, sostengono in Spagna, Vidal ha spezzato la corda (Mundo Deportivo usa anche l’espressione “si è sparato su un piede”): il Barcellona, infatti, non pare pronto ad assecondare la sua volontà di raggiungere Conte all’Inter, dato il danno di immagine che ne conseguirebbe per tutto il club.

(Fonte: Mundo Deportivo)