Inter, Vidal a un passo dal Flamengo. Sanchez, manca l’intesa sulla buonuscita

I due cileni lasceranno Milano questa estate: il centrocampista andrà in Brasile, da definire il futuro dell'attaccante

Non ci sarà posto nell'Inter edizione 2022/23 per Arturo Vidal e Alexis Sanchez: i due cileni rescinderanno i loro contratti con i nerazzurri e proseguiranno altrove la loro carriera. Mentre per il centrocampista sembra ormai fatta per il suo trasferimento al Flamengo, rimane ancora da definire il futuro dell'attaccante. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il primo a liberarsi sarà il centrocampista a un passo dal Flamengo (buonuscita già fissata ovvero i soldi che aveva spostato dal primo anno di contratto, il 2020-21, all'eventuale terzo: opzione non scattata) mentre l'attaccante non ha al momento né proposte interessanti né un'intesa sull'incentivo all'esodo".