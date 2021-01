Vidal dà un taglio alle polemiche sulla prestazione e su Conte: il gesto è inaspettato

Non è uno abituato ad abbattersi, Arturo Vidal. Né un giocatore che sembra patire critiche e polemiche o che senta la pressione di chi parla fuori dal campo. Ma le voci che si sono sollevate ieri, dopo la sua brutta prestazione in campo a San Siro contro il Crotone, l’hanno in qualche modo toccato. E il fatto che a queste voci si fosse unita anche quella del suo primo tifoso ed estimatore, Antonio Conte, non deve essere stato un caso.

Sui social Arturo ha voluto dare la sua versione dei fatti e cioè che le critiche non lo toccano. “La pazienza è la virtù dei forti”, ha scritto il centrocampista cileno quasi a voler ribadire che i giudizi vanno rimandati a quando i giochi saranno conclusi. A quando i verdetti saranno emessi. Per quanto riguarda la squadra, ma anche per quanto riguarda il suo apporto al gruppo e ai risultati. Finora non soddisfacenti. Ma nonostante le critiche non lo tocchino Arturo ha deciso di chiudere i commenti proprio del post pubblicato su Instagram. Per la prima volta i tifosi non hanno potuto commentare le sue parole, ma hanno comunque pensato di fargli sentire il loro sostegno inviandogli dei messaggi in privato (che lui ha gradito e ripostato). In attesa che il campo smentisca le parole che lo hanno assalito tra ieri e oggi.