Vidal, impatto clamoroso nell’Inter. GdS: “Sembrava in questa squadra da tanti anni”

“Nell’interpretazione tattica, nel modo di comandare la pressione e nelle esultanze, sembrava che Vidal fosse in questa squadra da tanti anni. Ed è evidente che il rapporto con Conte sia davvero speciale. Antonio più di chiunque altro sa cosa può dare Vidal in campo e all’interno dello spogliatoio. E i giovani ieri lo hanno seguito, quasi ammaliati dalla sua leadership naturale. Meno inserimenti, ma solita forza d’urto in mediana. Vidal ha allungato le rotazioni, portando elementi nuovi che hanno alzato la qualità della rosa. Da cambio di Barella o insieme a lui, Conte adesso ha tante soluzioni e sembrano tutte di grande qualità. Impossibile nascondersi: il gap con la Juve si è quasi annullato, ma sta all’Inter ora dimostrarlo in campo”, aggiunge il portale sportivo.