Inter, Vidal pronto per la prima a San Siro. Il ruolo? Il segnale è arrivato

Arturo Vidal ieri ha vissuto la sua prima giornata alla Pinetina. Conte gli ha dato il benvenuto con una doppia seduta. Nel mirino la partita con la Fiorentina che il centrocampista vorrebbe giocare. Quando non si è allenato con il Barcellona lo ha fatto con il preparatore che ha portato con sé a Milano. L’allenatore deciderà se schierarlo oppure no, ma la sensazione è che se non giocherà da titolare sarà comunque una pedina da utilizzare a gara in corso, come ha spiegato il Corriere dello Sport. Da capire come il calciatore sarà impiegato dal tecnico. Vidal è duttile. Conte lo ha usato da guastatore, Allegri sulla trequarti e con Guardiola ha giocato da mediano puro al Bayern. Al Barcellona ha giocato da mezzala. Come segnale è arrivato dalle amichevoli lo schema usato da Conte, il 3-4-1-2 dove il cileno potrebbe giocare da trequartista dietro a Lukaku e Lautaro.

(Fonte: Corriere dello Sport)