L’Inter di Antonio Conte continua a lavorare per preparare il debutto ufficiale in campionato. La squadra nerazzurra scenderà in campo sabato sera a San Siro alle 20:45 e se la vedrà con la Fiorentina di Beppe Iachini.

Oggi doppia seduta per i nerazzurri nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Primo allenamento da calciatore dell’Inter per Arturo Vidal, che questa mattina è diventato ufficialmente nerazzurro.