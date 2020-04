Vidal: “Coronavirus incubo che peggiora sempre più. Mi alleno due volte al giorno, ma…”

Un incubo che peggiora giorno dopo giorno. Questa la drammatica analisi fatta da Arturo Vidal sull’emergenza coronavirus. Intervistato dall’emittente cilena Canal 13, infatti, il centrocampista del Barcellona, fra i nomi preferiti di Conte per rinforzare la sua Inter, ha dichiarato:

“Tutto questo è un incubo che peggiora di giorno in giorno. È molto strano quello che sta accadendo. Siamo preoccupati, ma dobbiamo essere forti e collaborare il più possibile. Sono molto triste e preoccupato perché non sappiamo quando questa situazione finirà. Non avrei mai pensato che potesse accadere. Mi alleno due volte al giorno. Non andare al campo di allenamento, non vedere i miei compagni e non condividere la quotidianità con loro è molto difficile“.

(Fonte: Canal 13)