Coronavirus, effetti anche sul fair play finanziario. Per la prossima stagione niente…

L’emergenza coronavirus avrà anche effetto sul fair play finanziario. Infatti sono sospese «le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club esclusivamente per la partecipazione alle competizioni Uefa 2020-2021».

Per la prossima stagione quindi niente obbligo di bilancio, “che però verrà calcolato per il break-even del triennio, tenendo conto anche della situazione di emergenza“, spiega la Gazzetta dello Sport. “Infine proroga alle federazioni per le licenze per club «fino a quando saranno ridefinite le procedure di ammissione per la prossima edizioni delle competizioni Uefa per club»“.

(Gazzetta dello Sport)