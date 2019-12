Vidal in campo per Inter-Atalanta? Si può! Marotta ha già deciso come fare

Non sembra utopia pensare che Arturo Vidal possa scendere in campo con la maglia dell‘Inter nella partita dell’11 gennaio a San Siro contro l’Atalanta. Eh sì, perché con l’ultima decisione di Beppe Marotta di alzare l’offerta al Barcellona da 12 a 15 milioni (per un prestito con obbligo di riscatto) potrebbe davvero agevolare, al netto del braccio di ferro in corso tra giocatore e club blaugrana, l’arrivo dell’ex Juventus a San Siro in tempi rapidi:

“Ecco allora che l’Inter, forte del sì del cileno, ragiona su una nuova offerta ed è pronta a salire a 15 milioni per un prestito che preveda l’obbligo di riscatto. A quel punto la trattativa potrebbe indirizzarsi favorevolmente. Ma Conte quando potrebbe avere a disposizione Vidal? Al momento è probabile che Arturo si presenti regolarmente a Barcellona davanti al suo allenatore Valverde il 2 gennaio per evitare grane, mentre è molto difficile che l’affare si sblocchi prima del ritorno in campo dei nerazzurri, la sera della Befana a Napoli. Ma dopo il 6 l’Inter proverà l’affondo“, scrive la Gazzetta.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)