Vidal, c’è già la data del rientro. “E l’Inter ha chiarissimo auspicio”

Il cileno sarà operato nella giornata di oggi: il suo rientro sarà dopo la sosta per la volata finale allo scudetto

Arturo Vidal si sottoporrà oggi ad un intervento di artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro. Il Corriere dello Sport indica già la data del rientro del cileno, spiegando anche la posizione dell'Inter in merito alla sua stagione: "Il cileno tornerà a disposizione dopo la sosta: più facile che si aspetti il match con il Cagliari piuttosto che si acceleri per la trasferta in casa del Bologna. Le gare saltate al massimo saranno 3 o 4 e, quindi, per Conte sarà una perdita contenuta.