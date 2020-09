Inter, Vidal già in forma: titolare con la Fiorentina? La risposta della Gazzetta dello Sport

“Arturo corre e ride, contagioso come nessun altro. Potenza del campione, moltiplicatore di emozioni e motivazioni, ancor prima che di giocate. Quelle le vedremo presto in campo”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’arrivo all’Inter di Arturo Vidal. Il cileno è arrivato a Milano in buone condizioni, sebbene non abbia giocato nessuna amichevole con il Barça e, a volte, si sia allenato da solo in quanto ad un passo dall’addio. “Il top della forma va raggiunto per gradi, non è questo il momento, il cileno può e deve migliorare. Anche in vista di sabato contro la Fiorentina: Vidal sarà sicuramente a disposizione, ma la rincorsa verso una maglia da titolare è tutta da completare e neppure scontata“.

MISURE – Ieri Vidal ha preso le misure per adattarsi alla nuova vita in nerazzurro: prima hotel in zona San Siro, poi viaggio verso Appiano Gentile dove ha scherzato con Conte e incontrato staff e nuovi compagni, salutando anche il vicepresidente Zanetti e il connazionale Sanchez. In attesa che Vidal trovi una sistemazione e una nuova casa in città, il cileno ha deciso di portare con sé il proprio preparatore personale, Juan Ramirez Diaz, che, dopo averlo seguito a Barcellona, farà lo stesso a Milano.