Inter, tante opzioni a centrocampo per Conte. Vidal sembra l’unico intoccabile

Dall’ultimo mercato Conte ha avuto Vidal come regalo per la sua Inter. Il cileno è stato a lungo inseguito nelle ultime sessioni di mercato ed è finalmente arrivato a Milano. Il tecnico può contare su un uomo di fiducia, su un vero e proprio jolly a centrocampo.

“Vidal è anche il simbolo della ultima campagna acquisti e quindi è naturale che parta in vantaggio, rispetto a tutti gli altri. Ma Vidal a parte, era l’abbondanza dei giocatori che non rende facile trovare posto. Tant’è vero che nelle tre partite ufficiali sinora disputare dall’Inter, il tecnico ha cambiato in tutte le gare la composizione del centrocampo. Con la Fiorentina, come accennato, c’erano anche Perisic, Young e Barella, in un reparto schierato a quattro con il trequartista dietro le due punte. A Benevento e a Roma contro la Lazio, invece, il tecnico è tornato con il classico centrocampo a cinque, E in questo caso Vidal diventa un intoccabile, mentre al massimo sono Sensi e Barella che si alternano”, spiega Tuttosport.