Tutto facile per l’Italia di Roberto Mancini che vince 6-0 l’amichevole disputata al Franchi di Firenze contro la Moldavia. Una partita già in archivio dopo 45′, visto che il primo tempo si è chiuso sul 5-0 grazie ai gol di Cristante, Caputo, El Shaarawy (doppietta) e l’autorete di Posmac. Nella ripresa trova il gol anche Berardi per il definitivo 6-0. Sensi entra al 68′ mentre D’Ambrosio resta in panchina tutta la partita.