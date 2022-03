Vidal-Inter, sarà rescissione consensuale? Il discorso cambierebbe se il giocatore…

Club nerazzurro non contento delle dichiarazioni del centrocampista. E intanto si apre la strada della rescissione consensuale

Gianni Pampinella

Non sono piaciute le dichiarazioni rilasciate da Arturo Vidal ai microfoni di Tnt. Il centrocampista cileno ha parlato del suo futuro non nascondendo la sua ambizione di giocare per il Flamengo. Parole che sono suonate stonate al club e ai tifosi nerazzurri arrivate in un momento cruciale della stagione.

"All’Inter, visto il suo rendimento in stagione, non metteranno certo le barricate anche perché l’ingaggio da peso massimo di Vidal incide sensibilmente nel monte stipendi e peserà ancora di più nella prossima stagione quando il cileno andrà a guadagnare 9.5 milioni. L’Inter però ha facoltà di sciogliere unilateralmente l’accordo in estate, pagando tuttavia al giocatore 4 milioni di buonuscita", sottolinea Tuttosport.

"Il discorso cambierebbe se fosse Vidal a chiedere di andare via: in quel caso entrerebbero in scena le diplomazie per una rescissione che sarebbe consensuale. Fernando Felicevich sta raccogliendo offerte, ma Re Artù la sua scelta sembra averla fatta".

(Tuttosport)