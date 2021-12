In Cile – Vidal, all’Inter alternativa di lusso. Sulle sue tracce due club sudamericani

Il centrocampista cileno è partito alla volta del suo Paese e lì parlano della sua prossima destinazione

Arturo Vidal è entrato nel mood vacanza e in queste ore è partito per il Cile per trascorrere il Natale in famiglia. Il centrocampista cileno dell'Inter e il suo futuro sono al centro di un articolo del quotidiano sportivo AS. Parlano di lui come di un sostituto di lusso per Barella e Calhanoglu. Per questo non c'è da stupirsi se si parla di calciomercato e delle possibili prossime mete del giocatore.