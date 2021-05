TS: “Vidal, l’Inter taglierebbe volentieri. Ma Conte potrebbe confermarlo se…”

Il futuro del cileno è in bilico: il suo ingaggio è uno dei più pesanti e l'Inter lo sacrificherebbe volentieri

E' tutto da scrivere il futuro all'Inter di Arturo Vidal. Arrivato come uno dei giocatori che avrebbe dovuto guidare la squadra alla vittoria dello scudetto, il suo apporto è stato davvero minimo. E ora il club, spiega Tuttosport, fa le sue valutazioni: "Il suo ingaggio da 6.5 milioni per la stagione 2021-’22, è uno di quelli più pesanti per l’Inter, uno di quelli che il club, probabilmente, taglierebbe volentieri se ci fossero le condizioni di dirsi addio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il diretto interessato, intervistato in patria da “Tnt Sports Chile”, però, ha fatto capire di non voler dire addio dopo neanche dodici mesi a Milano. Tutto rimandato all’estate 2022? Chissà. Di sicuro Conte, qualora resti alla guida dell'Inter, non direbbe no a un Vidal confermato («sono venuto qui solo perché ho parlato con il mister»), soprattutto se si presentasse ai nastri di partenza finalmente fisicamente a posto".