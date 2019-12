Sky – Inter-Barça, contatti attivi per Vidal. Juve? La chiamata c’è stata, ma…

Anche questa mattina a Skysport ricapitolano la questione Vidal e si parla della volontà dell’Inter di portarlo alla corte di Conte. “I contatti con il Barcellona sono attivi. Il centrocampista cileno spinge per poter tornare a lavorare con l’allenatore pugliese dopo l’esperienza alla Juve (2011-2014). Inter e Barça stanno lavorando ad un’intesa che accontenti tutte le parti in causa. C’è da raccontare che nelle ultime ore i bianconeri si sono fatti vivi, ma era solo una richiesta di informazioni. L’Inter si sente tranquilla e ambiente in vantaggio”, hanno spiegato a SS24.

(Fonte: SS24)