Vidal: “Sappiamo di aver sbagliato. Lasarte? Non ci sono mai stati problemi”

Dopo il pareggio tra Cile e Uruguay, il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal ha parlato della gara e degli errori commessi dalla Roja

“Siamo concentrati e uniti, sappiamo di aver sbagliato, non volevamo farlo male, ma è così. Siamo molto concentrati su questo e speriamo di non commettere altri errori. Ci concentreremo solo a giocare, sull'allenamento per per cercare di arrivare più in alto possibile. Lasarte?Non c'è mai stato un problema. È incredibile quello che si dice fuori , ma siamo molto uniti, lo abbiamo dimostrato contro un rivale forte, con un giocatore in meno... Abbiamo visto l'unione di questo gruppo che ha tanta voglia di continuare a fare bene".