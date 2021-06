Copa America, pari tra Vecino e Vidal. Argentina ai quarti: panchina per Lautaro

I risultati della notte della fase a gironi di Copa America con i calciatori dell'Inter impegnati con le rispettive nazionali

Notte di sfide per i giocatori impegnati in Copa America: si è chiuso sull’1-1 lo scontro nerazzurro tra Uruguay e Cile, con Matias Vecino e Arturo Vidal schierati titolari uno contro l’altro e in campo rispettivamente per 81 e 69 minuti. Per il Cile il punto conquistato si somma ai quattro frutto del pari con l’Argentina e del successo contro la Bolivia, primo punto invece per la Celeste dopo la sconfitta all’esordio contro l’Argentina.