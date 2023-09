Arturo Vidal, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato in diretta su Twitch di RedGol della sfida tra il Milan e Newcastle

Arturo Vidal, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato in diretta su Twitch di RedGol della sfida tra il Milan e Newcastle di martedì scorso: "La peggiore partita della storia della Champions League. Quei cretini del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Non capisco il Newcastle, è quarto in campionato, ma non fa nulla, è disgustoso. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì.