Crosetti (Repubblica): “Vidal? Altro che bacio a stemma Juve, era un morso per…”

Era l’uomo più atteso e, polemiche prepartita a parte, ha risposto da vero campione. Arturo Vidal ha disputato una grandissima partita nella notte di Inter-Juventus. Il suo gol ha aperto le marcature nel 2-0 dei nerazzurri. Il primo in Serie A con la maglia dell’Inter, dopo quello in Coppa Italia contro la Fiorentina. Il modo migliore per mettere a tacere le chiacchiere sul suo presunto bacio allo stemma della Juventus:

“Voluto fortissimamente dallo juventino Conte, lo juventino Vidal segna proprio alla Juve il primo gol con la maglia dell’Inter. Un autogol, come subito scherzano i buontemponi di Twitter. Altri interisti, un po’ meno buontemponi ma sempre social, ancora non avevano finito di ruggire contro Vidal per la storia del bacio al logo della sua amata Juventus, o forse era un morso per strapparle lo scudetto, ed ecco che la cresta del cileno si rizza e punisce la squadra del cuore. Ingrato, si suppone“.

(Fonte: Repubblica)