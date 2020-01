Vidal, l’agente è a Milano, ma nessun incontro con l’Inter: ecco quando partirà l’assalto

L’Inter continua nel suo pressing per Arturo Vidal, pupillo di Conte e obiettivo primario della dirigenza nerazzurra. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

“La partita si gioca su più tavoli, ma il campo centrale è sempre uno e porta a Barcellona. Arturo Vidal resta l’obiettivo numero uno per l’Inter che punta allo scudetto: il diktat di Conte è stato chiaro sin dall’inizio e indizi non lasciano spazio a dubbi. L’Inter aspetterà il Barcellona giochi la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita e poi tornerà all’attacco. Ieri girava voce di un possibile incontro nei giorni scorsi ad Appiano Gentile tra l’agente del cileno Fernando Felicevich e l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta. Incontro smentito dalla società anche se la presenza in Italia dell’agente cileno è cosa nota. Ma al di là del merito, la situazione è chiara già da tempo: il Barcellona deve monetizzare e per lasciare andare Vidal vuole 20 milioni, l’Inter ha finora offerto 12 e probabilmente un ritocco verso l’alto – fino a 15? – lo farà dopo il fine settimana“.