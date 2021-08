Inter, Vidal non si muove da Milano: esclusa una sua partenza a fine mercato

Il centrocampista cileno ha ribadito la sua volontà di rimanere in nerazzurro e di guadagnarsi il suo spazio

Sono state molto le voci di mercato riguardanti Arturo Vidal: il centrocampista cileno, arrivato lo scorso anno all'Inter, non ha disputato una stagione da ricordare e, complice anche il suo stipendio pesante, non era considerato un intoccabile. Le sue recenti parole, tuttavia, hanno spazzato via ogni dubbio: il suo futuro sarà a Milano. Esclusa una sua cessione negli ultimi giorni di mercato, come scrive Tuttosport: "Se l'eventuale ultimo colpo in attacco dipende anche dalle condizioni di Sanchez, non si muoverà di certo il suo connazionale Vidal".