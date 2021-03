Vidal, un messaggio per il figlio e per sé: “Le cose brutte ci mettono alla prova”

Il calciatore dovrà operarsi al ginocchio domani ma a Milano c'è il figlio e lui gli dedica delle parole bellissime che sono anche un auto-incitamento

Arturo Vidal domani dovrà operarsi perché ha una sofferenza meniscale al ginocchio sinistro. Il giocatore nerazzurro ha postato sui social una foto insieme al figlio e lo ha ringraziato per aver trascorso con lui questi giorni. Ci sono le foto davanti alla Ferrari e anche quelle che sembrano arrivare da un aeroporto, probabilmente il figlio rientrerà a casa in queste ore.

Con la dedica al figlia un messaggio che racchiude il suo momento: "Grazie figlio mio per aver trascorso questi giorni con me! La tua visita mi riempie di forza ed energia. Sorridi alla vita, le cose brutte non fanno altro che metterci alla prova e dirci quanto siamo forti".