Sky – Vidal, non è da sottovalutare il fatto che si operi in questo momento

Il giocatore cileno si sottoporrà domani ad un intervento al ginocchio per un problema al menisco

Di oggi il comunicato dell'Inter con il quale viene annunciato che Arturo Vidal domani si sottoporrà ad un intervento in artroscopia per una sofferenza meniscale al ginocchio sinistro .

Servirà almeno un mese al centrocampista cileno per tornare a sgambettare sui campi della Pinetina. A Skysport hanno spiegato: "Non è da sottovalutare il fatto che si operi in questo momento. Dopo l'operazione di domani, il calciatore salterà Torino, Sassuolo e poi ci sarà la pausa per le Nazionali. Perderà così meno gare di quante ne salterebbe se la pausa non si fosse. E e proverà a rientrare magari per la gara del 18 aprile con il Napoli", ha spiegato Matteo Barzaghi.