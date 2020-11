Inter, il Cile in campo contro il Perù: il ct Rueda conferma capitan Vidal dal 1′. Sanchez…

Dopo le polemiche e il botta e risposta tra il commissario tecnico Reinaldo Rueda e l’Inter, il Cile scende in campo allo stadio ‘Julio Martínez Prádanos’ di Santiago per affrontare il Perù nella terza gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar in programma nel 2022.

La sfida, che prenderà il via a mezzanotte (ora italiana), vedrà tra i suoi protagonisti il centrocampista nerazzurro Arturo Vidal, schierato dal primo minuto e capitano della ‘Roja‘. Parte dalla panchina Alexis Sanchez, al centro delle polemiche negli ultimi giorni con il botta e risposta tra il CT della nazionale sudamericana e l’Inter, che ha reagito alle dichiarazioni di Rueda in conferenza stampa con un duro comunicato apparso sul sito ufficiale del club.