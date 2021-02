Infortunio Vidal, pretattica di Conte? CorSport: “Arturo convocato se non fosse che…”

Arturo Vidal non sarà a disposizione per Inter-Lazio ma l'infortunio potrebbe essere meno grave del previsto

Conte, in conferenza stampa, ha lasciato intendere che l'ex centrocampista di Juve e Bayern potrebbe saltare anche il derby di domenica prossima ma il Corriere dello Sport 'legge' le parole del tecnico in un'altra ottica. "E’ vero che “Re Artù” non è al meglio, ma, se Barella e Brozovic non fossero stati diffidati, con ogni probabilità sarebbe stato convocato. Preferibile, in sostanza, non cadere in tentazione e permettere a Vidal di proseguire per un altro paio di giorni il suo lavoro specifico, così da rimettersi in pista per la sfida con il Diavolo. Perché un giallo, o anche due tra Barella e Brozovic, ci può sempre scappare. Ma se si aggiungesse anche il forfait di Re Artù, allora, contro il Milan, il centrocampo dovrebbe essere inventato", il commento del quotidiano.