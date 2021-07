Vidal, via a costo zero se arriveranno offerte che pareggino ingaggio Inter

Diverse le voci su club interessati al centrocampista cileno arrivato nella scorsa stagione per volere di Conte

Non era più in pratica rientrato nei piani di Conte già nel finale di stagione, complice un infortunio che non gli ha permesso di dimostrare al mentore il suo valore, e non farebbe neanche parte dei piani di Inzaghi. Per Arturo Vidal si parla per questo di possibile rescissione consensuale con l'Inter. Come successo con Joao Mario.