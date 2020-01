Vidal, respinta la denuncia al Barcellona: i dettagli. E i catalani riconducono tutto… all’Inter

La svolta è arrivata, ma non quella che pensava Arturo Vidal. La commissione AFE-Liga, riporta il Mundo Deportivo, una volta studiata ed analizzata la denuncia presentata dal giocatore nei confronti del Barcellona, ha deciso di non accettare il reclamo dei 2.4 milioni di euro richiesti dal cileno. La motivazione? Non si tratta di un inadempimento, ma di un’interpretazione sbagliata del contratto. Il Barcellona è sempre stato tranquillo su questo fronte, ritenendo che il tutto sia una forzatura per partire a gennaio, con l’Inter pronta ad accogliere il giocatore. La denuncia è stata accolta con sorpresa dal club, che sostiene di non dovere un euro al giocatore: il cileno non ha infatti raggiunto il 60% delle presenze ufficiali e il bonus non viene ricevuto se non raggiunto.