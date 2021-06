Vidal ritrova Suarez da avversario: “Grande Pistolero! Alcune volte il calcio…”

Il post del cileno, che la scorsa notte ha ritrovato il centravanti come avversario nella gara di Copa America

"I ricordi più belli che ho della mia infanzia sono quando giocavo con i miei fratelli. Grazie a Dio, in alcuni giorni il calcio mi dà l'opportunità di condividerlo con altri fratelli che la vita mi ha dato. Grande Pistolero!". Questo il messaggio di Arturo Vidal, che ieri ha ritrovato Luis Suarez, suo ex compagno al Barcellona, nella gara di Copa America tra Cile e Uruguay. I due, al termine della partita, si sono fermati per scambiarsi due parole da grandi amici quali sono.