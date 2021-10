Inter-Juve, Vidal non è a disposizione di Inzaghi per una leggera influenza

Il cileno non ci sarà nella gara contro i bianconeri dopo aver giocato da titolare e aver segnato in Champions

Non sarà tra gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi dopo aver giocato da titolare e aver segnato in Champions. Un anno fa quella contro la Juventus era stata la partita di Arturo Vidal .

Ma il cileno non potrà essere della partita. Il motivo lo spiega l'Inter, in un post su Twitter: "Non ci sarà a causa di una leggera sindrome influenzale che si è manifestata nella mattinata di oggi".