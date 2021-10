Inter-Vidal, futuro già scritto? “No, Arturo ha ancora una piccola speranza”

Una rete in un big match, ma soprattutto un ruolo importante da qui a maggio, potrebbero garantire al cileno un futuro ancora all'Inter

Una rinascita inaspettata dopo un anno davvero negativo: Arturo Vidal non ci sta e vuole dimostrare a tutti di meritarsi l'Inter . E proprio stasera arriva la Juventus, squadra che il cileno ha già punito l'anno scorso, permettendo ai nerazzurri poi di cominciare la propria cavalcata scudetto. E chissà che, come riporta Calciomercato.com, il suo futuro non possa cambiare in caso di grande prestazione oggi: "Una rete in un big match, ma soprattutto un ruolo importante da qui a maggio, potrebbero garantire al cileno un futuro ancora all'Inter.

Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e, visto l'ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione, già la scorsa estate Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno provato a cedere il giocatore più titolato della rosa. Marsiglia e qualche club della Liga si sono fatti avanti con timidi sondaggi, cui non hanno fatto seguito vere e proprie offerte. Probabile che nel futuro del Guerriero ci sia un'avventura in Sudamerica, non per forza nel suo Cile, ma Arturo ha ancora una piccola speranza di strappare il prolungamento per un'ulteriore stagione, vista l'opzione a favore dell'Inter presente nel suo contratto. Questioni di cui ci si occuperà, eventualmente, tra qualche mese".