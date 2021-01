Rueda dà l’addio al Cile, Vidal si sfoga: “Peccato, tanti non capiscono il nostro lavoro”

Il ct del Cile, Rueda, ha cambiato panchina, è il nuovo commissario tecnico della Colombia. Quindi: non è più l’allenatore di Vidal e Sanchez. E il centrocampista nerazzurro ha scritto il suo pensiero in merito in un lungo post su Instagram: «È un vero peccato questa notizia per la quale il mister non continuerà a lavorare con noi nel percorso verso i Mondiali. Lo comprendo e lo rispetto, soprattutto per la responsabilità delle persone che danneggiano il calcio, come tanta stampa mediocre e alcuni dirigenti che non capiscono nulla del nostro lavoro (faccina arrabbiata.ndr). Ti voglio bene, mister, ti ringrazio infinitamente e auguro a te e al tuo staff tecnico il meglio per il percorso che intraprenderai. Grazie per tutto questo tempo insieme, per averci aiutato. Tutto quello che faremo d’ora in poi sarà anche per te. È sempre stato un gentiluomo con noi, un uomo coraggioso che ha raccolto la sfida di accompagnarci in un momento difficile e ci ha aiutato a trovare la forza per continuare a lottare per la nostra amata squadra. Gli auguro il meglio e ci vediamo ai Mondiali in Qatar, nel 2022″.