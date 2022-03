Inter, largo ai cileni: Vidal e Sanchez si candidano per una maglia da titolare

Inzaghi sembra intenzionato ad affidarsi ai due esperti sudamericani, abituati a giocare sfide di questo livello

L'Inter affronta questa sera ad Anfield Road il Liverpool, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Niente calcoli per i nerazzurri, con Simone Inzaghi intenzionato a schierare la miglior formazione possibile. Possibile maglia da titolare per i cileni Vidal e Sanchez: il primo sostituirà ancora una volta lo squalificato Barella, il secondo dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Così scrive Tuttosport: "Il tecnico piacentino schiererà la miglior formazione possibile, assenze permettendo. Vidal (favoritissimo su Gagliardini e Vecino) sostituirà l'ex Cagliari in mediana, mentre in attacco c'è un dubbio sul partner di Lautaro Martinez. Alexis Sanchez è stato provato ieri più di Dzeko e Correa. L'ex tecnico della Lazio potrebbe così puntare sull'esperienza del cileno, ma soprattutto sulla freschezza (e sull'arrabbiatura) del 7 nerazzurro, lasciato in panchina per tutti i novanta minuti contro la Salernitana. Ma soprattutto Inzaghi potrà finalmente, vista la totale disponibilità di calciatori nel reparto avanzato, sfruttare al massimo, le qualità di tutti i suoi attaccanti".