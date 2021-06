Guarello: “Vidal, la settimana pazza è stata costosa. Avevamo bisogno di te”

Il giornalista cileno Juan Guarello ha commentato l'assenza di Vidal dopo la positività al Covid

"Immaginate quanto è stato importante Arturo Vidal contro l'Argentina e oggi più che mai. Ha un colpo di testa pericoloso, è importante nella ripresa, gli piace inserirsi, potrebbe segnare dalla media distanza, ha spinta, e poi consideriamo quello che trasmette. Amico, avevamo bisogno di te oggi. Dovevi prenderti cura di te stesso, non c'è rivale facile, i dettagli ti lasciano fuori dal Mondiale. Il Cile perde (Vidal) e rimane senza armi dopo il sorteggio. La nostra strada per il Mondiale è difficile in un girone da brividi. Dovremo cercare punti in Colombia, Brasile, Lima, insomma. La pista si è fatta pesante e il colpo morale per la squadra è durissimo",