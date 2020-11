TS – Vidal finito nel tritacarne dei social ma Conte non cambia idea su di lui. E Lukaku…

“Subito in campo per cancellare il Real. Antonio Conte si affida all’orgoglio ferito di Arturo Vidal che, dopo rosso, multa e scuse ai compagni, deve dare prova di essere l’anima di questa Inter che si gioca molto tra oggi e martedì a Mönchengladbach”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito a Vidal, chiamato a reagire dopo la pessima prova offerta contro il Real Madrid con tanto di espulsione che ha condizionato l’andamento del match. “L’uomo fortissimamente voluto da Conte per cambiare il chip all’Inter proprio nelle grandi notti di coppa si è trovato nel tritacarne dei social insieme al suo mentore che, peraltro, non ha mai cambiato idea sul giocatore, come provano le parole pronunciate dopo il 4-2 sul Torino: «Sarei soddisfatto di Vidal anche se lo mettessi in porta, per l’importanza che lui ha per noi»”, commenta Tuttosport.

A SASSUOLO PER LA SVOLTA – Oggi Vidal ha l’occasione di rifarsi contro un Sassuolo in forma e secondo in classifica in un match-verità anche per Conte, confermato e blindato ieri da Zhang e Marotta ma chiamato anche lui a risposte dopo i risultati negativi in avvio. Vidal, anche per questioni tattiche, è fermo a 0 gol in stagione, un fattore che pesa visto che in tutto il centrocampo nerazzurro solamente Brozovic e Gagliardini hanno siglato almeno una rete.

TURNOVER E LUKAKU – Intanto Conte sembra aver deciso di tenere a riposo Romelu Lukaku, con Sanchez a fare da spalla a Lautaro Martinez. Rifiateranno anche Hakimi e Young, con Darmian e Perisic pronti a partire dall’inizio mentre i primi due torneranno titolari contro il Borussia Monchengladbach in Champions. “Dove l’Inter, per coltivare la speranza di avere una chance di qualificazione, martedì con il Borussia non avrà a disposizione altro risultato che non sia la vittoria, anche se la sensazione è che l’ultimo treno sia passato nella notte funerea con il Real, quella che oggi Vidal è chiamato a cancellare”, chiosa Tuttosport.