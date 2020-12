Graziani: “Vidal usato insicuro, stupidaggine contro il Real. Scudetto, attenzione all’Inter”

Francesco Graziani, ex attaccante e campione del mondo nel 1982 e ora allenatore, ha parlato in collegamento con ‘Tiki Taka’, programma in onda su Italia 1, esprimendo il proprio pensiero: “L’assenza di Ronaldo a Benevento? La Juventus doveva fare come l’Inter, che ha fatto riposare Lukaku ma lo ha portato col Sassuolo. Scudetto? Inter, Napoli e Milan avanti alla Juve. I bianconeri, senza i tre punti a tavolino, avrebbero solo 14 punti. Vidal? In questo momento è un usato insicuro. La stupidaggine contro il Real Madrid ha messo in difficoltà i compagni. Attenzione all’Inter, guardiamo la qualità della panchina: è una seria candidata a vincere lo scudetto”.