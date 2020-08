El Pais – Vidal, la Champions gli manca e pensa di vincerla tornando alla Juve

È noto che a Conte piaccia Vidal. Di lui parla il quotidiano spagnolo El Pais con una indiscrezione un po’ a sorpresa. “La Champions League è l’unico conto in sospeso per il cileno. E se al Barça non ce la farà (ha un contratto fino al 2021), non esclude il ritorno al Torino, ora che l’amico Pirlo ha preso le redini della Juve”, assicura il giornale sulle sue pagine sportive.

“Da sempre ossessionato dalla sua forma fisica (ha un preparatore atletico che lo accompagna da quando è arrivato in Europa), l’idea di Vidal è quella di allungare il più possibile la sua carriera. E tatuarsi la Coppa dei Campioni“, sottolinea El Pais.

Insomma vuole tatuarsi l’unico trofeo che gli manca. Non ci sono riferimenti all’Inter nell’articolo sennò quando si parla del fatto che Conte lo aveva cercato ma poi lui è rimasto al Barça.

Dal suo entourage, assicura il giornale, dicono che: “Arturo si sente come una delle persone più importanti del gruppo. È molto rispettato e amato dai giocatori top e finché gioca è felice. Il suo problema è quando passa molto tempo in panchina”.

(Fonte: El Pais)