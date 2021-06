Vidal sui social dopo il ricovero causa covid19: “Tornato felice e più forte che mai”

Il centrocampista nerazzurro era risultato positivo al coronavirus nel ritiro della Nazionale cilena dopo aver avuto la prima dose di vaccino

Arturo Vidal era risultato positivo al covid19 qualche giorno fa, quando era in ritiro con la Nazionale cilena. Il giocatore si era ammalato ci coronavirus dopo essersi sottoposto alla prima dose del vaccino. Il centrocampista era stato ricoverato in ospedale ma è tornato a casa.

Dal suo profilo Instagram arrivano le foto di un momento in giardino e accanto a lui c'è un suo amico.

"Tornato, felice e più forte che mai, sempre positivo e allegro! Accompagnato dal mio fratellino Ivan. Grazie per tutto il supporto che ho ricevuto in queste settimane. Siamo già in salute, grazie a Dio!!", ha scritto il giocatore dell'Inter.