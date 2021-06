Vidal positivo al Covid: l’autorità sanitaria apre un’indagine, è stato visto…

Il centrocampista dell'Inter al centro delle polemiche in Cile dopo la positività al Coronavirus.

Arturo Vidal è nei guai. Ricoverato in Cile dopo essere risultato positivo al Covid-19, il centrocampista dell’Inter è al centro delle polemiche. Come rivela El Deportivo in Cile, è già stata aperta un’indagine per approfondire le circostanze del contagio del giocatore, che potrebbe aver violato la bolla. Emergono poi ulteriori dettagli sulla situazione che riguarda il centrocampista dell'Inter.

Vidal sarebbe infatti stato visto in un ristorante con quattro amici (di cui uno è risultato positivo pochi giorni dopo l’incontro). Il giorno seguente avrebbe registrato uno spot, per poi andare in un altro ristorante e, nel pomeriggio, spostarsi al club ippico, dove ha scattato diverse foto con chi glielo domandava. Il giorno dopo ancora, senza infrangere le regole, si sarebbe trasferito attraverso i comuni per andare ad allenarsi per poi, nel pomeriggio, tornare al club ippico. Ora l'autorità sanitaria vuole chiarezza e ha già informato il giocatore dell'apertura dell’indagine.