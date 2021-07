Vidal vuole restare, ma il suo futuro all’Inter è in bilico: offerte in arrivo?

Il centrocampista cileno è deciso a giocarsi le proprie carte con Inzaghi, ma il suo ingaggio pesa sulle casse nerazzurre

Arturo Vidal non perde tempo: il centrocampista cileno, rientrato in Italia lunedì, si è subito messo a disposizione di Simone Inzaghi e del suo staff. La sua intenzione sembra essere quella di rimanere a Milano e provare a convincere il nuovo tecnico ma, come ricorda La Gazzetta dello Sport, il suo ingaggio pesa parecchio sulle casse nerazzurre: