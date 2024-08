L'esterno canadese, reduce dall'infortunio alla tibia rimediato a inizio luglio con la sua Nazionale, è tornato in Italia

Giornata di ritorni in casa Inter: ad Appiano Gentile si è rivisto Tajon Buchanan. L'esterno canadese, reduce dalla frattura alla tibia rimediata a inizio luglio con la sua Nazionale, è tornato in Italia, come mostrato dalle immagini pubblicate dal club nerazzurro sui propri canali social.