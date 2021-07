VIDEO / Hakimi, primo gol con il Psg: solito movimento e palla in rete

L'esterno marocchino ha realizzato il suo primo gol con la nuova maglia: ecco il video

Era solo questione di (poco) tempo. E' arrivato il primo gol con la maglia del Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi. L'esterno marocchino, che nelle scorse settimane è stato fermato dal Covid, è tornato in campo oggi nell'amichevole contro l'Orleans e ha realizzato la rete decisiva dell'incontro, terminato per l'appunto 1-0 per la squadra di Pochettino. Gol tra l'altro vero marchio di fabbrica dell'ex Inter: movimento largo a destra alle spalle del terzino e palla in buca.