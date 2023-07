VIDEO / L’Inter è arrivata in Giappone: le immagini del primo allenamento a Osaka

Le immagini della squadra di Inzaghi in campo a Osaka, in terra nipponica, dopo lo sbarco delle scorse ore

L’Inter è sbarcata in Giappone e si è subito messa a lavoro. La squadra di Simone Inzaghi è in campo a Osaka, in terra nipponica, per preparare le sfide contro Al Nassr e Paris Saint-Germain.