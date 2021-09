VIDEO / Inter, Sanchez in campo e le urla di Inzaghi: l’allenamento di oggi

Le immagini dell'allenamento di oggi dell'Inter di Simone Inzaghi, a due giorni dalla sfida contro la Sampdoria del 3° turno

L'Inter si prepara per il ritorno in campo: dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali la squadra di Simone Inzaghi è attesa dalla sfida in programma domenica 12 alle 12:30 a Genova contro la Sampdoria. I nerazzurri hanno vinto entrambe le prime due partite di Serie A: 4-0 al Genoa al debutto e 3-1 in casa dell'Hellas.