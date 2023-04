Vidigal: “Inter, la soluzione è mandare via Inzaghi. A volte serve una scossa”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, José Luis Vidigal, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter: "Commentando le partite ho visto da vicino quelli che sono i limiti della squadra di Inzaghi in questo momento. Il tecnico è in bilico e la sua squadra non riesce ad esprimere la qualità che ha. In questa situazione la soluzione più semplice è sempre quella di mandare via l'allenatore. Anche se è brutto. Anche se siamo a fine stagione".