Ex Inter, Vieira torna in Italia da allenatore? Idea Sampdoria se salta Dionisi

L'ex centrocampista francese, dopo l'esperienza in Ligue 1 alla guida del Nizza, potrebbe avere una chance in Serie A

Patrick Vieira potrebbe tornare in Italia, ma questa volta da allenatore: l'ex centrocampista di Milan, Arsenal, Juventus e Inter, reduce da 3 stagioni alla guida del Nizza, sarebbe finito nel mirino della Sampdoria. Così riferisce Sky Sport: "La Samp ha individuato da tempo in Dionisi l'allenatore su cui puntare, ma l'Empoli non lo libera. Si pensa così di virare su Patrick Vieira, ex calciatore di Milan, Juventus e Inter. Nelle ultime ore le sue quotazioni sono salite, la scorsa stagione ha allenato il Nizza e in passato è stato nelle giovanili del Manchester City e in MLS. Ferrero ci pensa, al punto che potrebbe esserci un incontro nella prossima settimana".