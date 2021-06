Sky – Panchina Sampdoria, pista a sorpresa: contatti con l’ex Inter Vieira

Emerge un nome a sorpresa per la panchina della Sampdoria, alla ricerca del sostituto di Claudio Ranieri: Patrick Vieira

Emerge un nome a sorpresa per la panchina della Sampdoria, alla ricerca del sostituto di Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, il club del presidente Massimo Ferrero, oltre che con l'attuale allenatore dell'Empoli Dionisi, sarebbe in contatto anche con Patrick Vieira, ex centrocampista tra le altre anche dell'Inter (91 presenze e 9 gol in nerazzurro tra il 2006 e il 2010 con tre scudetti).