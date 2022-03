Vierchowod: “Juve, è fallimento. Serie A modesta, l’Inter era in vantaggio e…”

Le parole dell'ex calciatore: "In Europa corrono e giocano, in Italia si continua a dire che il nostro campionato è bello"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Pietro Vierchowod , ex calciatore, ha parlato così dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League, definendola fallimento: "Sì perchè era una squadra che da anni punta a questa coppa e anche quest'anno non sono riusciti a centrare l'obiettivo. Ed è una squadra mentalmente fragile: ripeto, ci può stare di subire gol, ma non di perdere le distanze dopo il gol e farsi infilare in quel modo"

"In Europa corrono e giocano, in Italia si continua a dire che il nostro campionato è bello. Per me è molto modesto, abbiamo visto l'Inter che era in vantaggio e ha perso e fatto rientrare il Milan; idem il Napoli che con due gare apparentemente facili ha perso e poteva andare in fuga. E' un campionato modesto".